أسفر انفجار لغم أرضي ثان وضعه رياضيوا علي العريض بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي في القصرين اليوم الاثنين، عن إصابة عسكريين اثنين تمّ نقلهما على جناح السرعة بعد الظهر إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقّي الإسعافات الضرورية بعد ما تمّ في وقت سابق من اليوم استقبال عسكري مصاب على مستوى إحدى رجليه ظهر اليوم جرّاء انفجار لغم أرضي أول بنفس المنطقة، وفق ما ذكره مصدر طبّي بالمستشفى المذكور
ووصف المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء حالة مصابين اثنين بالحرجة فيما اعتبرت إصابة العسكري الثالث غير خطيرة ، مؤكّدا أن الجهود الطبية متواصلة لإسعافهم
ويشار إلى أن جبل الشعانبي شهد خلال أسبوع انفجار أربعة ألغام دسّها رياضيوا علي العريض ( أو أبناء راشد الغنوشي ) منها لغمان أسفرا عن إصابة عون حرس ومواطن الأسبوع المنقضي
إصابة عسكريين إثر انفجار لغم أرضي دسّه « رياضيوا » علي العريض بجبل الشعانبي
أسفر انفجار لغم أرضي ثان وضعه رياضيوا علي العريض بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي في القصرين اليوم الاثنين، عن إصابة عسكريين اثنين تمّ نقلهما على جناح السرعة بعد الظهر إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقّي الإسعافات الضرورية بعد ما تمّ في وقت سابق من اليوم استقبال عسكري مصاب على مستوى إحدى رجليه ظهر اليوم جرّاء انفجار لغم أرضي أول بنفس المنطقة، وفق ما ذكره مصدر طبّي بالمستشفى المذكور