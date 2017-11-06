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إصابة عسكريين إثر انفجار لغم أرضي دسّه « رياضيوا » علي العريض بجبل الشعانبي

إصابة عسكريين إثر انفجار لغم أرضي دسّه « رياضيوا » علي العريض بجبل الشعانبي

سياسة, عربي | 06/11/2017 |
tunisie terroriste-sportif-ali-laarayedh

أسفر انفجار لغم أرضي ثان وضعه رياضيوا علي العريض بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي في القصرين اليوم الاثنين، عن إصابة عسكريين اثنين تمّ نقلهما على جناح tunisie terroriste-sportif-ali-laarayedhالسرعة بعد الظهر إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقّي الإسعافات الضرورية بعد ما تمّ في وقت سابق من اليوم استقبال عسكري مصاب على مستوى إحدى رجليه ظهر اليوم جرّاء انفجار لغم أرضي أول بنفس المنطقة، وفق ما ذكره مصدر طبّي بالمستشفى المذكور
ووصف المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء حالة مصابين اثنين بالحرجة فيما اعتبرت إصابة العسكري الثالث غير خطيرة ، مؤكّدا أن الجهود الطبية متواصلة لإسعافهم
ويشار إلى أن جبل الشعانبي شهد خلال أسبوع انفجار أربعة ألغام دسّها رياضيوا علي العريض ( أو أبناء راشد الغنوشي ) منها لغمان أسفرا عن إصابة عون حرس ومواطن الأسبوع المنقضي