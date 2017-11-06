حثت البحرين يوم الأحد 5 نوفمبر مواطنيها على تجنب السفر إلى لبنان ودعت رعاياها الموجدين بالفعل في البلاد إلى مغادرتها فورا حرصا على سلامتهم
وقال بيان وزارة الخارجية البحرينية : نظرا للظروف والتطورات الراهنة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية ، تطلب وزارة الخارجية من جميع مواطني مملكة البحرين الكرام المتواجدين حاليا في الجمهورية اللبنانية المغادرة فورا مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر
وأضاف البيان : » كما تجدد وزارة الخارجية دعوتها لجميع المواطنين الكرام بعدم السفر نهائياً إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك حرصاً على سلامتهم، وتجنبا لأي مخاطر قد يتعرضون لها جراء هذه التطورات
ولم تدل الوزارة بمزيدا من التفاصيل بشأن طبيعية التهديدات المحتملة
وجاء تحذير السلطات البحرينية بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته
واستشهد الحريري في كلمته من العاصمة السعودية الرياض بـ »قبضة » إيران على البلاد والتهديد على حياته
وانتقد الحريري حزب الله قائلا : يزعم حزب الله أنه حركة مقاومة ولكنه يوجه سلاحه صوب السوريين واليمنيين
كما جاءت استقالته بعد أيام قليلة من لقائه في بيروت بعلي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الخارجية للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي
ورفضت إيران اتهامات الحريري ووصفتها بأنها عارية تماماً عن الصحة، وقالت إن « استقالته ومزاعمه سيناريو آخر لخلق توترات في لبنان والمنطقة
ويحمل الحريري الجنسية السعودية، ويعد من أبرز المدافعين على الدور السعودي في استقرار لبنان
وبعد سقوط حكومته في 2011 عاش متنقلا بين باريس والرياض لأسباب قال إنها أمنية لا تسمح له بالبقاء في لبنان
البحرين تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا
حثت البحرين يوم الأحد 5 نوفمبر مواطنيها على تجنب السفر إلى لبنان ودعت رعاياها الموجدين بالفعل في البلاد إلى مغادرتها فورا حرصا على سلامتهم