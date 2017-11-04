تونس : خبراء البنك العالمي يؤكدون على ضرورة التسريع في نسق تنفيذ باقي الإصلاحات

التقى للمرة الثانية وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري ظهر يوم الجمعة 3 نوفمبر بوفد الخبراء الاقتصاديين للبنك العالمي الذي يزور تونس حاليا في إطار إعداد برنامج دعم الميزانية لسنة 2018
وكان اللقاء الثاني مناسبة تمّ خلالها التطرق إلى حوصلة لجملة من اللقاءات التي عقدها الخبراء مع عدد من المسؤولين في القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، التي وفرت لهم فرصة التعرف على مدى تقدم الاصلاحات في عدد من المجالات
وأفاد الخبراء أن البرنامج الإصلاحي طموح، قد حقق في أجزاء منه خطوات مهمة، تتطلّب مزيد الدعم والمتابعة مؤكدين على ضرورة التسريع في نسق تنفيذ باقي الإصلاحات والإجراءات باعتبار مردوديتها على النمو والتوازنات الجملية
من جانبه أكد الوزير، على حرص الحكومة للمضي قدما في تنفيذ برامجها الإصلاحية الهادفة إلى دفع النمو الاقتصادي المستدام والإدماجي، بما يساعد على مجابهة التحديات القائمة وفي مقدمتها الحد من الضغط على المالية العمومية
كما بين الوزير، أن الاستثمار والتصدير وتوفير المناخات الملائمة لهما، ستكون من أبرز مرتكزات برنامج العمل الحكومي في الفترة القادمة، باعتبارهما محركان أساسيان للنمو وخلق الثروة وبالتالي خلق المزيد من فرص التشغيل
وأعرب الوزير، عن ارتياحه لمستوى التعاون المرموق بين تونس والبنك العالمي، مثمنا دعمه ومساندته سواء منها، المالية أو الفنية حتى تتمكن تونس من تحقيق أهدافها التنموية وتنفيذ برامجها الإصلاحية، داعيا إلى مواصلة التشارور ومتابعة برامج التعاون للفترة القادمة لاسيما المتعلق منها ببرنامج دعم الميزانية لسنة 2018، علما وأن البنك العالمي قد خصص خلال سنة 2017 دعما للميزانية ناهز 500 مليون دولار
المصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي