سمير الوافي يُواجه تهمة جديدة

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي و المالي، سفيان السليطي، اليوم الجمعة 03 نوفمبر ان القطب قرر فتح قضية جديدة ضد الإعلامي سمير الوافي تتعلق بجرائم غسل وتبييض الاموال
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن القضية » مستقلة عن القضايا الاخرى المرفوعة ضده » وانه تم فتحها استنادا الى مكتوب ومراسلة رسمية وجهتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية (تحت اشراف البنك المركزي التونسي) الى القطب
وقد تم نشر القضية، حسب السليطي، لدى أحد قضاة التحقيق بالقطب المذكور الذي سيتولى الاستماع في وقت لاحق الى الوافي الموقوف حاليا على ذمة القضاء في قضية أخرى تتعلق بتحيل مالي