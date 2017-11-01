مستشفى الرابطة يؤكد أن حالة الإطار الأمني المطعون حرجة

أفاد رئيس قسم جراحة القلب والشرايين بمستشفى الرابطة بالعاصمة رؤوف دنقير بأن الإطار الطبي قد تدخل في الإبان وتمكن من إسعاف الإطار الأمني الذي تم طعنه صباح اليوم الاربعاء بساحة باردو وإيقاف النزيف الذي كان يعاني منه لكن حالته الصحية مازالت حرجة وتتطلب انتظار ما بين 12 و48 ساعة
وبين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه تم إيداع الأمني المصاب بقسم الإنعاش إثر إجراء عملية جراحية على مستوى الرقبة مشيرا، إلى انه تم استهداف الضحية بسلاح ابيض على مستوى الجانب الأيسر من الرقبة
ولفت إلى ان الإصابة تسببت له في نزيف بسبب تمزق الوريد والشرايين قائلا ان الحالة الصحية للمصاب كانت متعكرة وخطيرة لدى وصوله وانه اصيب بتوقف للقلب والدورة الدموية أثناء عملية نقله إلى المستشفى
من جانبه قال المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن الوطني وليد حكيمة إن الأبحاث متواصلة مع العنصر التكفيري الذي قام بطعن الإطار الأمني صباح اليوم بساحة باردو وإصابة زميله موضحا أنه لا وجود لعنصر ثان في هذه العملية كما تم الترويج لذلك
أما زهير العرفاوي كاتب عام مساعد النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بمنوبة فقد صرح بان هذه الحادثة لن تكون الأخيرة طالما ان اصحاب القرار لم يتخذوا أي إجراء لحماية الأمنيين.وحمل المسؤولية الى السلطات الثلاث خاصة منهم مجلس نواب الشعب الذي لم ينظر بعد في قانون زجر الإعتداء على الأمنيين وتركه طي الرفوف
عائلة الضحية بدورها طالبت بضرورة تتبع العنصر التكفيري وتسليط أشد العقوبات عليه بسبب ما اقترفه في حق ابنهم الإطار الأمني رياض بروطة وهو من مواليد 1964 ومتزوج وأب لثلاثة ابناء
هددهم وكفرهم مرددا عبارات : الله أكبر
أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، أن النيابة العمومية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت اليوم الاربعاء بالاحتفاظ بشخص واحد وهو منفذ عملية الاعتداء بسكين على إطاري أمن في منطقة باردو وإحالته على الفرقة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية بالقرجاني لمواصلة التحقيق معه
وتفيد الأبحاث الأولية وفق السليطي، أن الشخص المعتدي على إطاري الامن قام لدى هجومه على الدورية الأمنية لشرطة المرور بساحة باردو بتهديدهم وتكفيرهم مرددا عبارات « الله أكبر » و »طواغيت » مضيفا أن المعتدي هو من مواليد 1992، وليست له سوابق عدلية وغير معروف لدى الوحدات الأمنية
واشار السليتي أنه اعترف باعتزامه الالتحاق بمجموعات إرهابية في ليبيا وفق الأبحاث الأولية، كما تم حجز وسيلة ارتكاب الجريمة مشيرا الى أن الأبحاث متواصلة لمعرفة المزيد عن هذه الحادثة
يذكر أن شخصا تعمد، صباح اليوم الاربعاء، مهاجمة دورية أمنية تابعة لشرطة المرور بساحة باردو وقام بطعن ضابط بسكين على مستوى رقبته كما استهدف أمنيا آخر على مستوى جبينه وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية
وأوضح البلاغ أنه تم إلقاء القبض على الشخص المعتدي الذي اعترف وفق التحريات الأولية بتبنيه للفكر التكفيري منذ 3 سنوات وبأنه يعتبر رجال الأمن « طواغيت » وأن قتلهم هو نوع من أنواع « الجهاد » وفق اعتقاده
الأبحاث متواصلة