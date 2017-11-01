Home
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يدين بشدة الإعتداء الإرهابي الغادر

الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يدين بشدة الإعتداء الإرهابي الغادر

سياسة, عربي | 01/11/2017 |
wided-bouchamaoui

بعد الاعتداء الإرهابي على دورية أمنية لشرطة المرور بساحة باردوwided-bouchamaoui
يعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف صباح يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2017 دورية أمنية لشرطة المرور بساحة باردو وطعن عنصرين أمنيين أحدهما حالته حرجة
وإن الاتحاد إذ يدعو بالسلامة والشفاء العاجل لهذين العنصرين الأمنيين وإذ يعبر عن صادق مشاعر التضامن والتعاطف مع المؤسسة الأمنية ومع عائلتي المصابين فإنه يؤكد على أهمية وحدة التونسيين في مواجهة الإرهاب والتكفير والالتفاف وراء قوات الأمن والجيش الوطنيين في سعيهم للتصدي للتطرف والإرهاب
تونس في 1 نوفمبر 2017

رئيسة الاتحاد
وداد بوشماوي

بيان للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية