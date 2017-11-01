الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يدين بشدة الإعتداء الإرهابي الغادر

بعد الاعتداء الإرهابي على دورية أمنية لشرطة المرور بساحة باردو
يعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف صباح يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2017 دورية أمنية لشرطة المرور بساحة باردو وطعن عنصرين أمنيين أحدهما حالته حرجة
وإن الاتحاد إذ يدعو بالسلامة والشفاء العاجل لهذين العنصرين الأمنيين وإذ يعبر عن صادق مشاعر التضامن والتعاطف مع المؤسسة الأمنية ومع عائلتي المصابين فإنه يؤكد على أهمية وحدة التونسيين في مواجهة الإرهاب والتكفير والالتفاف وراء قوات الأمن والجيش الوطنيين في سعيهم للتصدي للتطرف والإرهاب
تونس في 1 نوفمبر 2017
رئيسة الاتحاد
وداد بوشماوي
بيان للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية