أبناء راشد الغنوشي يتساقطون كالذباب في شباك الحرس الوطني

في إطار التوقي من مخاطر الإرهاب، تمكّنت وحدات الحرس الوطني يوم 31 أكتوبر 2017 من تحقيق النتائج التالية
تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالكاف من إلقاء القبض على عنصر تكفيري ،من أبناء راشد الغنوشي، عمره 24 سنة بالتحرّي معه اعترف بتبنيه للفكر التكفيري وتعمّده تنزيل تدوينات وصور على حسابه الخاصّ بشبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك » تمجّد تنظيم « داعش » الإرهابي وتحرّض على الإرهاب وتُكفر أعوان الأمن وتنعتهم بالطواغيت وتدعو إلى إقامة ما يُسمّى بـ « دولة الخلافة » كما اعترف بعلاقته بعناصر إرهابيّة أصيلة الجهة متحصّنة بالجبال، بمراجعة النيابة العموميّة في شأنه أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها : الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وتمجيد الإرهاب
إحتفظت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبرقة ولاية جندوبة بعنصر تكفيري ،من أبناء راشد الغنوشي، عمره 19 سنة وباشرت في شأنه قضيّة عدليّة موضوعها « الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي » وذلك بعد أن أثبتت التحرّيات معه استغلاله لحسابه الخاصّ على شبكة التواصل الإجتماعي تُحرّض على الإرهاب وصور ومقاطع فيديو لعناصر إرهابيّة
عن بيان وزارة الداخلية