مشروع تونس في ضيافة وداد بوشماوي

لقاء بين الاتحاد وحركة مشروع تونس
انعقد صباح اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2017 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لقاء بين عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد تتقدمهم السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد ووفد عن حركة مشروع تونس يقوده السيد محسن مرزوق الأمين العام للحركة
وتناول اللقاء بالخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد كما تم تبادل وجهات النظر حول أهم الملفات الوطنية الآنية ومنها مشروع قانون المالية لسنة 2018 وبرنامج الإصلاحات التي تحتاجها البلاد لدفع الاستثمار والتصدير والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال
المصدر : الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية