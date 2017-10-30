لندن: مبدأ « حل الدولتين » هو الوحيد القابل للتطبيق في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي

اعتبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أن « الحل الوحيد القابل للتطبيق » في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، هو « حل الدولتين » الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة
وذكّر جونسون في مقال نشرته صحيفة « تلغراف » أمس، بموقف لندن حيال هذه القضية، مع اقتراب ذكرى مرور مئة عام على وعد بلفور
وكتب جونسون في المقال، « ليس لدي أي شك في أن الحل الوحيد القابل للتطبيق في النزاع، يشبه الحل الذي وضعه في الأصل بريطاني آخر، اللورد بيل، في تقرير اللجنة الملكية حول فلسطين في العام 1937، (وهو) ما يعني رؤية الدولتين لشعبين »، مشيرا إلى أن موقف بريطانيا يتمثل في « إقامة دولتين مستقلتين وذات سيادة » مع القدس « عاصمة مشتركة » لهما
يأتي هذا التذكير بالموقف البريطاني، قبل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى لندن للاحتفال بذكرى الثاني من نوفمبر ذكرى صدور وعد بلفور المشؤوم
وأوضح جونسون أن تسوية كهذه يجب أن تشمل ترتيبات تضمن أمن إسرائيل، أما فيما يتعلق بالفلسطينيين، فيتعين بموجب هذه التسوية أن تحترم سيادتهم وتضمن حرية تحركهم وأن تظهر أن الاحتلال انتهى
يذكر أنه في الـ2 من نوفمبر 1917 أطلق وزير الخارجية البريطاني آنذاك أرثر جيمس بلفور وعده الذي أيدت خلاله الحكومة البريطانية إقامة « وطن قومي لليهود في فلسطين » مؤكدة أنها ستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية
ويبقى حل الدولتين، أي وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنبا إلى جنب بسلام، المرجع الأساس للأسرة الدولية لحل الصراع، بحسب رأي الكثيرين
وتعد الحكومة التي يتزعمها نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان، دعوا منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة، إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية
وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأمريكية حول هذا الموضوع في شهر أفريل 2014
المصدر: وكالات