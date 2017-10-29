المنستير : الحرس الوطني يفكك خلية داعشية في طبلبة

بناء على معلومات، تمكّنت يوم 28 أكتوبر 2017 فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بطبلبة من ولاية المنستير من تفكيك خليّة ارهابيّة تتكوّن من 05 عناصر بمعتمديّة المكنين، تتبنّى فكر تنظيم « داعش » الإرهابي وتولّت مبايعة زعيم التّنظيم المذكور الإرهابي أبو بكر البغدادي
وقد تبيّن أنّ أحد أفراد الخليّة مفتّش عنه من أجل الانضمام إلى تنظيم ارهابي لفائدة المحكمة الابتدائيّة بتونس وصادر في شأنه حكم بالسّجن لمدّة 03 سنوات وعنصر ثاني مفتّشا عنه من أجل الانضمام إلى تنظيم ارهابي لفائدة المحكمة الابتدائيّة بتونس وصادر في شأنه حكم بالسّجن لمدّة سنتين، إضافة إلى عنصرين آخرين مصنّفين خطيرين
وبالتّحرّي مع المظنون فيهم، اعترفوا بتواصلهم مع عناصر ارهابيّة بدولة مجاورة وكانوا بصدد التّنسيق معهم للقيام بعمليّات ارهابيّة في تونس
وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بكافّة أفراد الخليّة الإرهابيّة