طبلبة/المنستير: تفكيك خليّة إرهابيّة تخطط لاستهداف الحافلات وإيقاف عناصرها

في إطار التوقي من المخاطر الإرهابيّة التي تهدد بلادنا ومتابعة الأنشطة المشبوهة للعناصر التكفيريّة، تمكّنت الوحدات الأمنيّة التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين يوم 26 أكتوبر 2017 من تفكيك خليّة إرهابيّة وإيقاف 05 من عناصرها وذلك بعد القيام بعمليّات مراقبة وتحرّي ميداني للعناصر المشار إليهم وكشف أنشطتهم
بالتحرّي معهم إعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري ومتابعتهم لأنشطة الجماعات الإرهابيّة ببؤر التوتر ومباركتهم لها كما أثبتت التحرّيات تداول المعنيّين فيما بينهم فرضيّة إستهداف الحافلات السّياحيّة بجهة المنستير دون السّعي ميدانيّا وعمليّا لتنفيذ العمليّة، كما أن عمليّة إيقافهم حالت دون وقوع ذلك
باستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ بهم ومواصلة الأبحاث