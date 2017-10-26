أحمد عظوم يفتتح اليوم الدراسي: سماحة الأديان دعم للتعايش ودحض للتطرّف

افتتح السيّد أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية صباح اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 أشغال اليوم الدراسي « سماحة الأديان دعم للتعايش ودحض للتطرّف » الذي تنظّمه الوزارة تحت سامي إشراف السيّد رئيس الحكومة
ويتنزّل هذا اليوم الدّراسي في إطار إستراتيجيّة وزارة الشؤون الدّينيّة في مكافحة التطرّف حيث ضمّ ممثلي الأديان السماويّة الثلاثة بتونس بحضور كل من نيافة أسقف كاتدرائيّة تونس المونسنيور إيلاريو أنتونياتسي وغبطة كبير أحبار اليهود بتونس السيّد حاييم بيتان وثلة من الأكادميّين والباحثين بالجامعات والمراكز البحثيّة والهيئات والمنظمات ذات الاهتمام بالأديان المقارنة وواكبه عدد من الأئمّة والوعاظ
ويهدف اليوم الدراسي « سماحة الأديان دعم للتعايش ودحض للتطرّف » إلى
– تأكيد دور الدّين في الحياة المعاصرة وضمان الاستقرار الرّوحي للشعوب،
– تفعيل القيم الإنسانيّة المشتركة بين الأديان السماويّة الثلاثة لا سيّما قيمة السّلام
– إظهار حقيقة الدين الإسلامي في علاقة أتباعه بالآخر
– إحياء منتدى تونس للسلام التي تشرف عليه وزارة الشؤون الدّينيّة
– تعميق التعاون مع المراكز البحثيّة ذات الصلة عن طريق إبرام اتفاقيّات تعاون
– تحسيس المؤسّسات الإعلاميّة لإبراز المشترك بين الأديان الثلاثة من خلال برامجها
هذا وقد تضمّن برنامج اليوم الدراسي: « سماحة الأديان دعم للتعايش ودحض للتطرّف » في جلسته الافتتاحيّة
– كلمة السيّد وزير الشؤون الدينيّة التي أكّد فيها على أنّ تونس ستبقى دائما مهدا للتعايش السلمي وقبول الاختلاف معتبرا أنّ الإرهاب لن يقدر على تمزيق النّسيج الاجتماعي فيها ولن يمسّ من وحدته
– كلمة سماحة مفتي الجمهوريّة الشيخ عثمان بطيخ وقد قرأها نيابة عنه الأستاذ فتحي المحجوبي
– كلمة نيافة الأسقف إيلاريو أنتونياتسي أسقف كاتدرائيّة تونس
– كلمة السيّد حاييم بيتان كبير أحبار اليهود بتون
وحاضر خلال اليوم الدّراسي كلّ من
– العميد الصّادق بلعيد: التعدّديّة والحريّة الدّينيّة بين الواقع والقانون
– الدكتور الحبيب بن عبد الله: شرعيّة التعدّد ومشروعيّة الاختلاف
– الدكتور فاضل اللافي: التأصيل الشرعي للتعامل مع الآخر
– الأستاذ كمال بن يونس: دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة التعدّد والتنوّع
– الدكتور نبيل خلدون قريسة: معوّقات نشر ثقافة التعدّد والتنوّع والحوار لدى الشباب
– الدكتور محمّد الحبيب العلاني: دور الأائمة ورجال الدين في نشر ثقافة التعدّد والتنوّع
– الأستاذة نادية الرّبيع: سماحة الأديان وكيفيّة التسويق لها
وقبل فتح باب النقاش مع الحضور تولى الدكتور رمضان البرهومي تقديم كتابه : أنطولوجيا الحوار بين أتباع الأديان والثقافات
المصدر : وزارة الشؤون الدينية