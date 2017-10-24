حزب « نداء تونس » يدعم كل البرامج والإصلاحات التي تدعم حكومة الوحدة الوطنية

نشر حزب « نداء تونس » ، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر على صفحته الرسمية في الفايسبوك، البيان أسفله بعنوان « من اجل تونس » يبين فيه موقفه من مشروع قانون المالية لسنة 2018
من اجل تونس
في مثل هذه الفترة من كل سنة يحتد الجدل والنقاش حول قانون المالية وميزانية الدولة وتكثر الآراء والاراء المضادة فالكل يرى المصلحة الوطنية من زاوية قناعاته. وهذه السنة ورغم مجهود الحكومة لتفسير قانون المالية والإجراءات التي تعتزم القيام بها والاستئناس ببرامج الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج والمنظمات فان الجدل سيكون أكثر حدة نظرا لصعوبة الظرف وتعدد الانتظارات وشدة وقع الإصلاحات المنتظرة مما يتطلب روحا وطنية عالية وايمانا قويا بالوصول عبر الحوار والنقاش بعيدا عن التشنج والتهديدات خاصة ان الوضع لا يحتمل
ونحن في نداء تونس ورغم ما اعددناه من برامج واصلاحات هامة فإننا مصرون على الالتزام بمضمون الوحدة الوطنية ودعم كل البرامج والإصلاحات التي تدعم حكومة الوحدة الوطنية إيمانا منا بأن مصلحة الوطن قبل مصلحة الأحزاب
السيد فؤاد بو سلامة عضو المكتب التنفيذي و رئيس لجنة الاعلام والاتصال بنداء تونس