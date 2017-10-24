عبد الكريم الزبيدي يبحث مع السفير الإماراتي مزيد تطوير العلاقات بين البلدين

مثّل مزيد تطوير العلاقات التونسية الإمارتية محور اللقاء الذي جمع، ظهر اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 بمقر الوزارة، وزير الدفاع الوطني السيد عبد الكريم الزبيدي بسفير الإمارات العربية المتحدة بتونس السيد سالم عيسى القطام الزعابي
وأشاد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بالدعم اللوجستي والصحي الذي قدّمته دولة الإمارات العربية المتحدة لتونس حين استقبلت سنة 2011 مليون و 700 ألف لاجئا من 122 جنسية. وعبّر عن أمله في أن يشهد التعاون العسكري تطورا، داعيا إلى ضرورة تفعيل اللّجنة العسكرية المشتركة التونسية الإماراتية التي تمّ بعثها سنة 2011 والعمل على استكشاف مجالات لهذا التعاون بما يرجع بالنفع على المؤسستين العسكريّتين بالبلدين الشّقيقين
ومن جهته، أكّد الضيف أنّ العلاقات بين البلدين عريقة وأنّ التعاون بينهما يشمل كافة المجالات، مثمنا جهود تونس في مقاومتها للإرهاب والجريمة المنظمة وعملها المتواصل في سبيل دعم الأمن بالمنطقة واستقرارها باعتبارهما شرطين أساسيين لدعم الاستثمار بها
المصدر : وزارة الدفاع