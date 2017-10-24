في إطار العمل على كشف ارتباطات العناصر الإرهابية المتحصنة بالجبال مع عناصر غير مكشوفة أمنيا تتولى توفير الدعم اللوجستي والمؤونة لها، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالقرجاني التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني بالتنسيق مع إدارات الإختصاص، وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من إيقاف عنصر بجهة القصرين غير مكشوف أمنيا عمد ولفترة إلى التواصل مع عناصر إرهابية متحصنة بالجبال والإلتقاء بها، وتوفير المؤونة لها مقابل مبالغ مالية متفاوتة
هذا ولا تزال الأبحاث جارية مع المعني قبل إحالته لاحقا على أنظارالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب
القصرين: الكشف عن تكفيري يتواصل مع العناصر الإرهابية المتحصنة بالجبال
في إطار العمل على كشف ارتباطات العناصر الإرهابية المتحصنة بالجبال مع عناصر غير مكشوفة أمنيا تتولى توفير الدعم اللوجستي والمؤونة لها، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالقرجاني التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني بالتنسيق مع إدارات الإختصاص، وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من إيقاف عنصر بجهة القصرين غير مكشوف أمنيا عمد ولفترة إلى التواصل مع عناصر إرهابية متحصنة بالجبال والإلتقاء بها، وتوفير المؤونة لها مقابل مبالغ مالية متفاوتة