ملفات الشراكة الاقتصادية والهجرة والشباب أبرز محاور لقاء خميس الجهيناوي بنظيره الإيطالي

عقد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الاثنين 23 أكتوبر 2017 جلسة عمل مع نظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو، خصصت لاستعراض واقع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وما تشهده من نقلة نوعية، خصوصا إثر زيارة الدولة الهامة التي أداها سيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى إيطاليا يومي 8 و9 فيفري 2017، وما تم توقيعه خلالها من اتفاقيات ساهمت في تعزيز مختلف أوجه التعاون وتطويرها، ورسمت خارطة طريق لإرساء شراكة إستراتيجية بناءة ومثمرة
وأكد الوزير أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والسياحي ودفع الاستثمار والشراكة على مستوى القطاع الخاص لكلا البلدين، مستعرضا الإصلاحات التي اتخذتها بلادنا لدفع النمو الاقتصادي والحوافز التي توفرها مجلة الاستثمار الجديدة للمستثمرين
ولدى التطرق إلى مسألة الهجرة، أشاد الوزيران بالتعاون النموذجي الذي يعتمد على مقاربة مشتركة ترتكز على جملة من الأبعاد التاريخية والإنسانية والتنموية
وأشار وزير الخارجية في هذا السياق، إلى أن عدد المهاجرين التونسيين يبقى في حدود 1% من مجموع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا مؤخرا إلى إيطاليا لافتا إلى أنهم يحظون بمتابعة مستمرة من قبل بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بإيطاليا
واتفق الوزيران خلال اللقاء على تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال والنظر في إمكانية إبرام اتفاق ثنائي ينظم الهجرة، بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل الإيطالية ويساعد على خلق فرص عمل للشباب التونسي، وذلك في إطار التنمية المتضامنة بين الطرفين
كما اتفقا على إيلاء الشباب الأهمية التي يستحقها في إطار التعاون بين البلدين من خلال الزيادة في عدد المنح الجامعية وربط علاقات تعاون وشراكة بين الجامعات التونسية ونظيرتها في إيطاليا
وقد أشاد وزير الشؤون الخارجية الإيطالي من جهته بعراقة علاقات الصداقة والتعاون التونسية الإيطالية، مشيرا إلى أهمية تقديم الدعم اللازم لإنجاح التجربة الديمقراطية في بلادنا
ونوّه بدور تونس الريادي في مجال الحقوق الفردية مثمنا بالخصوص مبادرات الرئيس الباجي قايد السبسي في مجال تعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين
كما مثل اللقاء مناسبة تطرق خلالها الطرفان إلى مشروع الربط الكهربائي بين ضفتي المتوسط، وأكد الوزير الإيطالي في هذا الصدد دعم بلاده الكامل لهذا المشروع المستقبلي وحرصه على الإسراع في تبنيه من قبل الجانب الأوروبي
تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية أشرف رفقة نظيره الإيطالي على إطلاق مبادرة « إيطاليا، الثقافات في المتوسط »، وهي برنامج يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين إيطاليا ودول جنوب المتوسط من خلال اعتماد الثقافة كرافد للتنمية والشراكة
وألقى بهذه المناسبة كلمة أبرز من خلالها عمق الروابط التاريخية والثقافية والإنسانية التي تجمع بين تونس وإيطاليا، وخاصة مقاطعة صقلية
يذكر أن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يؤدي بداية من أمس الأحد زيارة رسمية بيومين إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو
المصدر : وزارة الشؤون الخارجية