عبد الكريم الزبيدي يبحث مجالات التعاون العسكري التونسي البلجيكي

تحادث وزير الدفاع الوطني السيد عبد الكريم الزبيدي صباح اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 بمقر الوزارة مع سفير بلجيكيا بتونس السيد ميشال تيليمانس حول السبل الكفيلة لمزيد دعم التعاون العسكري وتطويره بين البلدين
وأشاد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بنوعية التعاون العسكري في مجالات التكوين الأكاديمي والعملياتي والصحة العسكرية وتبادل الخبرات الذي بلغ مستويات رفيعة مؤكدا ضرورة العمل على مزيد استكشاف مسالك جديدة لهذا التعاون بما يساهم في تطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة لمقاومة الجريمة المنظمة والإرهاب والتهريب
وأشار في هذا السياق، أنّ توفير عوامل الأمن في الحدود الغربية والجنوبية الشرقية هو حماية لتونس والمنطقة المغاربية من جهة ولأوروبا من جهة أخرى، مبينا أنّ ذلك من شأنه أن يبعث برسائل إيجابية إلى البلجيكيّين وإلى الرأي العام الدولي عموما ويجعل من تونس قبلة للسياح والمستثمرين
كما دعا إلى ضرورة بعث مشاريع متكاملة ذات طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي في المناطق الصحراوية العميقة على غرار مشروع رجيم معتوق، وذلك بما يوفّر فرصا جديدة للنّماء ويثبّت السكان بها، معبّرا عن أمله في أن تتوفّر عوامل نجاحها على المستوى الوطني وتتفاعل بعض البلدان الصديقة مع هذه المشاريع وتساهم في إنجازها بحسب الإمكانيات المتاحة
ومن جهته، نوّه السفير بدور الجيش الوطني في المساهمة في دعم الأمن بالبلاد واستقرارها، مشيرا إلى أنّ بلاده تعتبر أنّ أمن تونس هو من أمنها
كما عبّر عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون العسكري ومزيد دعمه في مجالات التكوين والقوات الخاصة وتبادل الخبرات والصحة العسكرية والعمل على تحسيس البلدان الأعضاء في مجموعة 7 زائد 6 بضرورة مساعدة تونس سواء في نطاق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف أو مع الإتحاد الأوروبي ومنظمة حلف الشمال الأطلسي في مجالي الدّفاع والأمن
وعلى صعيد آخر، تفاعل السفير مع مشروع تنمية الصحراء العميقة لتكامله مشيرا إلى أنّ بلاده تدعم كل مبادرة في سبيل إرساء الأمن بالمنطقة وضمان استقرارها
المصدر : وزارة الدفاع الوطني