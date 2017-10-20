الرئيس الباجي يستقبل الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 بقصر قرطاج، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي والرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة، الذي يزور تونس للمشاركة في المنتدى العربي التونسي للاستثمار السياحي المنعقد يومي 19 و20 أكتوبر الجاري
ونقل الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز إلى رئيس الجمهورية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السموّ الملكي الأمير محمّد بن سلمان، وتمنياتهما الصادقة لتونس وشعبها بتحقيق مزيد من التقدم والاستقرار. وأشاد بمتانة العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين، معتبرا أنّ تونس تمرّ بتجربة مهمة على درب تحقيق مزيد من الاستقرار والنموّ مكّنت من تنشيط عديد القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع السياحي
وعلى صعيد آخر، أطلع الأمير رئيس الدولة على نتائج زيارته إلى تونس التي تُوّجت بتوقيع برنامج تنفيذي للتعاون السياحي لمدة ثلاث سنوات يهدف إلى تدعيم التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتدريب السياحي، وأكّد اهتمام المستثمرين السعوديين بتونس ورغبتهم في بعث مشاريع فيها، مبرزا حرص المملكة العربية السعودية على مزيد دفع نسق التعاون بين البلدين في المجال السياحي وفي غيره من المجالات
من جانبه، أعرب رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره لحرص الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز على المشاركة في المنتدى المذكور، معتبرا هذه المشاركة رسالة دعم ومساندة لتونس خصوصا في ظلّ التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد وتحفيزا لرجال الأعمال على الاستثمار في القطاع السياحي الذي بدأ يشهد انتعاشة ملحوظة بفضل تحسنّ الظروف الأمنية وتطور مناخ الاستثمار
ورحّب رئيس الجمهورية بما تمّ التوصّل إليه من نتائج خلال هذا المنتدى وأكّد أنّ تونس تُعوّل على مثل هذه المنتديات التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين ودفع عجلة التنمية في تونس، معربا عن أمله في أن تُفضي إلى نتائج يستفيد منها الجميع ولا سيما الشباب
ومنح رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، الصنف الأوّل من وسام الاستحقاق السياحي للأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز تقديرا لما قدّمه من جليل الأعمال لتعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية واسهاماته الرائدة في دعم وتطوير العمل العربي المشترك في القطاع السياحي.
من ناحية أخرى، استقبل رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة وأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة وهم وزراء السياحة في كلّ من فلسطين واليمن وسلطنة عُمان
وقدّم الدكتور بندر بن فهد آل فهيد نبذة عن واقع التعاون بين المنظمة وتونس وأكّد أنّه يجري بنسق حثيث من خلال وضع برامج تعاون متطورة مع وزارة السياحة التونسية وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية من بينها البنك الإسلامي للتنمية
وبهذه المناسبة، سلّم الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رفقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة إلى رئيس الجمهورية تقديرا وعرفانا لما قدّمه من خدمات لفائدة تنمية وتطوير قطاع السياحة في تونس
من جانبه، عبّر رئيس الجمهورية عن اعتزازه بهذا التكريم وأكّد حرص تونس على تطوير تعاونها مع كافة الدول العربية سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العمل العربي المشترك وجدّد التزام تونس وسعيها إلى أن تكون لها علاقات طيبة مع الجميع واستعدادها لمزيد التعاون خدمة لمصالح شعوب المنطقة وتعزيز للأمن والاستقرار في ربوعها
حضر اللقاءين سلمى اللومي الرقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
المصدر : رئاسة الجمهورية