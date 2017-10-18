رئيس مجلس الأمة الكويتي يُطرِد وفد إسرائيل من اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي

أثناء مداخلة لم تتجاوز 45 ثانية، هاجم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم رئيس وفد إسرائيل إلى مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في روسيا، ونعته بممثل الاحتلال وقتلة الأطفال ومرتكبي جرائم الغصب وإرهاب الدولة
هاجم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الأربعاء، وفد دولة الاحتلال الإسرائيلي، خلال المؤتمر الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، وطالبه بالخروج من القاعة
وقال الغانم مخاطباً رئيس وفد دولة الاحتلال الإسرائيلي: بعدما رأيت ردة فعل البرلمانات، اخرج من القاعة إن كان لديك ذرة من الكرامة »، متابعاً بصوت مرتفع ومردداً بتكرار: يا محتل يا قتلة الأطفال
وأضاف في كلمته: ما تمارسه « إسرائيل » هو إرهاب الدولة، وينطبق على هذا الغاصب المثل القائل: إن لم تستح فاصنع ما شئت
وبحماس شديد، صفق الحضور لكلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي، بينما أظهرت الصور استياء الوفد الإسرائيلي وخروجه من قاعة الاجتماعات
وأُجبر الوفد البرلماني الإسرائيلي على الانسحاب من اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، أثناء إقرار المجلس الحاكم التابع للاتحاد التقرير الخاص بأوضاع النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال
وقوبل اعتراض الوفد الإسرائيلي، ورئيسه نحمان شاي، على التقرير، بعاصفة من الاحتجاج الكبير والرفض الشديد من قاعة الاجتماعات جميعها؛ استنكاراً لكل ادعاءاته الكاذبة والتي حاولت تسويق « الديمقراطية الإسرائيلية » في هذا المحفل البرلماني الدولي، الذي يمثل 176 برلماناً في العالم، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
وطالب التقرير الذي أعدته لجنته الفرعية التي تعنى بحقوق الإنسان للبرلمانيين، الاحتلالَ بالإفراج الفوري عن النواب الفلسطينيين الأسرى في سجونه، وانتقد سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، ورفض ممثل « الكنيست » طلب الاتحاد البرلماني الدولي لقاء لجنة حقوق الإنسان التابعة له
ولاحقاً، قال الغانم: إن طرد الكنيست الإسرائيلي من الاتحاد إنجاز لم يتحقق منذ نصف قرن
يذكر أن مرزوق الغانم حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة سياتل بالولايات المتحدة، ويعرف عنه حضوره في المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية
وقد انتخب نائبا بمجلس الأمة الكويتي عام 2006 وأصبح رئيسا له عام 2013، ويشغل عضوية البرلمان العربي الانتقالي، وينشط في المؤتمرات والندوات الدولية