عبد الكريم الزبيدي يحيط الرئيس الباجي علما بتقدّم التحقيقات في ملابسات غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017 وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي
وأفاد وزير الدفاع أن اللقاء استعرض الوضع الأمني والعسكري بالبلاد وعلى الحدود ونتائج زيارات التفقّد لجملة من القواعد والثكنات العسكرية للاطلاع على جاهزية مختلف الوحدات ودعوتهم إلى مزيد البذل والعطاء وملازمة اليقظة في أداء واجبهم، وتأكيد حرص الدولة على تحسين الظروف المادية والمعنوية لكافة العسكريين على مختلف رتبهم
كما تناول اللقاء تقدّم التحقيقات في ملابسات حادث إصطدام مركب للمهاجرين غير الشرعيين مع وحدة عسكرية يوم الأحد 08 أكتوبر 2017، والجهود المبذولة للبحث عن ضحايا الحادثة الأليمة، وأوصى رئيس الجمهورية في هذا الصدد بضرورة الإحاطة الكاملة المادية والمعنوية بعائلات الضحايا والاسراع باستكمال التحقيقات والكشف عن نتائجها للرأي العام مع تحديد المسؤوليات وتتبّع الشبكات الإجرامية والعصابات المختصّة في التغرير بالراغبين في الهجرة والالقاء بهم الى التهلكة
كما استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاربعاء 18 أكتوبر 2017 يوسف الشاهد رئيس الحكومة
وأفاد يوسف الشاهد أن اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد وبرنامج عمل الحكومة في الفترة القادمة
كما استعرض اللقاء الإجراءات العاجلة المتخذة للإحاطة المادية والمعنوية بعائلات ضحايا حادث إصطدام مركب للمهاجرين غير الشرعيين مع وحدة عسكرية يوم الأحد 08 أكتوبر 2017، مع التأكيد على ضرورة استكمال التحقيقات في أسرع الآجال وتحديد المسؤوليات والعمل على تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الهجرة السريّة والكشف عن الشبكات الاجرامية التي تقف وراءها
المصدر : رئاسة الجمهورية