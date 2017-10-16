استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 16 أكتوبر 2017 بقصر قرطاج، نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
وأفاد نور الدين الطبوبي أن اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد والقضايا الراهنة وفي مقدمتها مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2018، إضافة إلى سبل النهوض ببعض القطاعات الحيوية كقطاع الصحة العمومية والحفاظ على مكتسبات المدرسة العمومية
وثمّن رئيس المنظمة الشغيلة حرص رئيس الجمهورية على دعم القطاع العام والمؤسسات العمومية مع ضرورة إيجاد الاليّات اللازمة لدعم مردوديتها الاقتصادية والتشغيلية والرفع من قدرتها التنافسيّة
كما أكد اللقاء على ضرورة المحافظة على مناخ اجتماعي يشجّع على العمل والاستثمار ويدعّم علاقة الثقة والحوار بين مختلف المنظمات الوطنية لتجاوز الصعوبات الراهنة داخل بعض القطاعات المهنية ودفع عجلة التنمية لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة
الرئيس الباجي يبحث مع الطبوبي الآليات اللازمة لدعم مردودية المؤسسات العمومية
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 16 أكتوبر 2017 بقصر قرطاج، نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل