الطيران الإسرائيلي يخترق الأجواء السورية والجيش السوري يردّ

قالت القيادة العامة للجيش السوري، الاثنين، إن الدفاعات الجوية تمكنت من إصابة طائرة إسرائيلية « اخترقت الأجواء » في منطقة بعلبك، وأرغمتها على الفرار، وهو الأمر الذي نفاه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق مؤكدا أن الطائرات التي كانت تنفذ « طلعة روتينية » لم تصب وعادت بسلام
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية بيان الجيش والذي جاء فيه: إن طيران العدو الإسرائيلي أقدم عند الساعة 8:51 من صباح اليوم على اختراق مجالنا الجوي عند الحدود اللبنانية في منطقة بعلبك وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي وأصابت إحدى طائراته إصابة مباشرة وأرغمته على الفرار
وأضاف البيان السوري: في الساعة 11:38 أطلق العدو الإسرائيلي عدة صواريخ من داخل الأراضي المحتلة سقطت في أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية
ويذكر أن المقدم جوناثان كونريسوس، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أكد في وقت سابق، الاثنين على أن : الطائرات الإسرائيلية التي استهدفها الصاروخ المنطلق من تلك القاعدة لم تصب وعادت جميعها إلى قواعدها سالمة
وحذرت القيادة العامة للجيش من “التداعيات الخطيرة لمثل هذه المحاولات العدوانية المتكررة من جانب إسرائيل” مؤكدة تصميمها على مواصلة الحرب ضد التنظيمات الإرهابية ذراع “إسرائيل” في المنطقة
ويرتبط كيان العدو الإسرائيلي بعلاقة وثيقة مع التنظيمات الإرهابية في سورية حيث عثر داخل أوكارها على أسلحة إسرائيلية عشرات المرات كان آخرها اليوم حيث ضبطت وحدات الجيش مدفعا إسرائيليا من مخلفات “داعش” في منطقة جب الجراح بريف حمص