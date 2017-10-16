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وحدات الحرس الوطني تصطاد إرهابيين في القصرين والعمران والجم وصفاقس

وحدات الحرس الوطني تصطاد إرهابيين في القصرين والعمران والجم وصفاقس

سياسة, عربي | 16/10/2017 |
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في إطار التصدي لظاهرة الإرهاب تمكنت وحدات الحرس الوطني يوم 14 أكتوبر 2017 من تحقيق النتائج التاليةtunisie ministere interieur-communique

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتالة ولاية القصرين من إلقاء القبض على عنصر تكفيري أصيل جهة فوسانة من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي

كما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس من القبض على عنصر تكفيري جهة العمران مفتش عنه لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للأمن الوطني بالقرجاني من أجل الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالجم ولاية المهدية من القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة مركز الحرس الوطني بالسواسي من أجل مخالفة قانون الإقامة الجبرية

وتمكّنت يوم 15 أكتوبر 2017 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريين بعد أن ثبت من خلال التحرّيات معهما أنهما يتبنيان الفكر التكفيري وقد قاما بتنزيل تدوينات وصور ومقاطع فيديو تمجّد الإرهاب وتحرّض على ما يسمّى « الجهاد » عبر شبكات التواصل الإجتماعي

باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها : الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي