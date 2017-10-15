الهيئة العامة للترفيه في السعودية تلغي حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب في الرياض

بعد الضجة الواسعة التي أحدثها.. طلبت الهيئة العامة للترفيه في السعودية الجهة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبدالوهاب في الرياض الغاءه، بسبب عدم التقدم بطلب الترخيص لهذا النوع من الفعاليات
الحفل الغنائي للفنانة شيرين كان ضمن حملة جمعية سند الخيرية لدعم أطفال مرضى السرطان نهاية شهر أكتوبر الجاري، وقد أثار جدلاً واسعاً بين النشطاء على مواقع التواصل ضمن وسم « شيرين في الرياض »، كما انتقد عدد من النشطاء أسعار التذاكر التي قالوا إنها وصلت إلى عشرة آلاف ريال، ما يعادل 2500 دولار أميركي
ودعت هيئة الترفيه، الجهات والشركات الراغبة في تنظيم مثل هذه الفعاليات إلى التواصل معها واستخراج التراخيص اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها، لحفظ جميع حقوق الأطراف ذات العلاقة
يذكر أن الفنانة المصرية شيرين كانت ستقدم فقرة غنائية مخصصة للنساء فقط، ضمن فعاليات حفل الليالي العربية الخامس، الذي تقيمه جمعية « سند » الخيرية، لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، في قاعة نيارة بالرياض يوم 31 أكتوبر الجاري، وتتراوح أسعار تذاكرها بين 3000 ريال سعودي كحد أدنى وتصل إلى 10.000 ريال.
وأثارت أسعار التذاكر الخاصة بحفل شيرين ضجة كبيرة بين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تصدر هاشتاق #شيرين_في_الرياض، موقع « تويتر » وسادت حالة من الجدل والاستنكار بسبب المبالغة في الأسعار، ووصفها البعض بالـ »خيالية »، فيما علق آخرون بأن « التذاكر ريعها خيري ويجب أن تكون في حدود معقولة، بينما انتشر فيديو فكاهي لفتاة سعودية تطلب بإحضار كرسي خاص بها بدل الجلوس على كراسي الحفل ذات الأسعار: الخيالية
وشهدت الرياض في الأشهر الماضية فاعليات غنائية محدودة بعد فترة طويلة من الانقطاع
وفي مارس، حضر مئات الرجال حفلاً للفنانين السعوديين محمد عبده وراشد الماجد للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود
وأحيا مغني الكانتري الأميركي توبي كيث حفلاً غنائياً في الرياض في مايو الماضي تزامناً مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حدث موسيقي نادر واستثنائي في المملكة السعودية
وتشهد السعودية بوادر انفتاح اجتماعي خصوصاً مع قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءاً من جويلية المقبل
وفي شهر سبتمبر الماضي، سمح للسعوديات بدخول ملعب كرة قدم للمرة الأولى وذلك لحضور الاحتفالات بالعيد الوطني
كما شهد أحد شوارع الرياض فقرة موسيقية غير مسبوقة حضرها رجال ونساء
و«الهيئة العامة للترفيه» تأسست، كما تقول على موقعها، تماشياً مع «رؤية 2030» التي أعلنها ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان (32 عاماً) في 2016 وتقوم على تنويع الاقتصاد والاستثمار في السياحة والترفيه في المملكة المحافظة