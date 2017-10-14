دونالد ترامب وحيد في رفضه الاتفاق النووي مع إيران

قالت دول كبرى، بما فيها حلفاء الولايات المتحدة، إنها ستتمسك بالاتفاق النووي مع إيران الذي هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتمزيقه
وقال ترامب الجمعة إنه سيرفض الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق الذي وُقِّع عام 2015، واصفا الحكم الإيراني بأنه : نظام متطرف
وأعلن إنه سيحيل الأمر إلى الكونغرس ويستشير حلفاء الولايات المتحدة بشأن كيفية تعديله
وقالت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إن الاتفاق النووي : يخدم المصلحة الأمنية الوطنية المشتركة لنا
لن نستمر في طريق تكون نتيجته المتوقعة مزيدا من العنف، والإرهاب، والتهديد الحقيقي جدا بتحول إيران إلى قوة نووية
وقال الاتحاد الأوروبي : ليس لبلد بمفرده أن ينهي اتفاقا نافذا
أما الرئيس الإيراني، حسن روحاني، فقال إن الولايات المتحدة : أصبحت معزولة أكثر من أي وقت مضى
وتساءل : هل يحق لرئيس أن يلغي اتفاقا متعدد الأطراف بمفرده؟
وأضاف : من الواضح أنه ( ترامب) لا يعرف أن هذا الاتفاق ليس اتفاقا ثنائيا فقط بين إيران والولايات المتحدة
ويقضي الاتفاق بالحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران
ووصف ترامب في خطاب ألقاه بالبيت الأبيض الجمعة إيران بأنها « نظام متطرف »، واتهمها بانتهاك شروط الاتفاق
كما اتهم ترامب إيران بدعم الإرهاب مهددا بفرض عقوبات جديدة عليها
وأضاف : لن نستمر في طريق تكون نتيجته المتوقعة مزيدا من العنف، والإرهاب، والتهديد الحقيقي جدا بتحول إيران إلى قوة نووية
إلا أن مراقبين دوليين يرون أن إيران ملتزمة بشكل كامل ببنود الاتفاق الذي ينص على تجميد برنامجها النووي
روسيا تأسف
ولم تعلق الصين على خطاب ترامب، إلا أنها دعت في وقت سابق إلى الحفاظ على الاتفاق
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها تأسف لقرار ترامب لكنها لا تتوقع أن تنهي واشنطن تطبيق الاتفاق