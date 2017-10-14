بعد غياب 6 سنوات سلمى اللومي تعيد برمجة رحلات « تُوي فلاي » نحو تونس

بعد لقاء مديرها العام بوزيرة السياحة « تُوي فلاي » تعيد برمجة رحلاتها لتونس مع العلم أنها لم تبرمج رحلات من 2011
على هامش زيارة العمل التي تؤديها وزيرة السياحة والصناعات التقليدية السيدة سلمى اللومي الرقيق إلى ألمانيا
ألتقت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بمدير عام شركة « مجمع تُوي » وهي تعد من أكبر الشركات السياحية في العالم
وقد دار اللقاء حول دفع التعاون ومزيد تطوير عمل شركة « تُوي » على الوجهة التونسية ، كما تقرر بعد هذا اللقاء إعادة برمجة رحلات تُوي فلاي المانيا نحو تونس بعد غياب 6 سنوات وسيتم برمجة 6 رحلات اسبوعيا انطلاقا من مطارات هنوفر وديسلدورف و فرنكفورت . هذا وقد تم التطرق إيضا لإمكانية عودة الرحلات البحرية لشركة « تُوي كرويزر ». أما في مجال التكوين وجودة الخدمات السياحية فقد تم إقتراح بعث نزل أكاديمية لتكوين العملة في قطاع السياحة وسيكون المشروع في إطار شراكة بين وزارة السياحة و مجمع تُوي
هذا وقد شهدت السوق السياحية الألمانية لغاية غرة أكتوبر 2017 نسبة تطور بـ43.9% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016