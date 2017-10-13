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قائمة المترشحين لرئاسة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

قائمة المترشحين لرئاسة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

سياسة, عربي | 13/10/2017 |
candidats isie tunisie

أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة عن قائمة المترشحين لرئاسة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

قائمة المترشحين لرئاسة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتcandidats isie tunisie

تبعا لقرار اجتماع مكتب المجلس بتاريخ 5 أكتوبر 2017 المتعلق بفتح باب الترشحات لرئاسة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من يوم الخميس 5 إلى يوم الخميس 12 أكتوبر 2017 ، توصّل مجلس نواب الشعب خلال الفترة المذكورة بترشحات الاعضاء الاتي ذكرهم 

– السيد أنيس الجربوعي
– السيد فاروق بوعسكر
– السيد محمد التليلي منصري
– السيد نبيل العزيزي
– السيدة نجلاء ابراهم
– السيد نبيل البفون
– السيد الانور بن حسن

وكان مكتب المجلس قد قرر في اجتماع سابق تنظيم الجلسة العامة المخصصة لانتخاب رئيس الهيئة ، إثر الجلسة العامة الافتتاحية للدورة النيابية القادمة يوم 17 اكتوبر الجارى، وبعد التشاور مع رؤساء الكتل