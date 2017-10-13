أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة عن قائمة المترشحين لرئاسة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
قائمة المترشحين لرئاسة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
تبعا لقرار اجتماع مكتب المجلس بتاريخ 5 أكتوبر 2017 المتعلق بفتح باب الترشحات لرئاسة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من يوم الخميس 5 إلى يوم الخميس 12 أكتوبر 2017 ، توصّل مجلس نواب الشعب خلال الفترة المذكورة بترشحات الاعضاء الاتي ذكرهم
– السيد أنيس الجربوعي
– السيد فاروق بوعسكر
– السيد محمد التليلي منصري
– السيد نبيل العزيزي
– السيدة نجلاء ابراهم
– السيد نبيل البفون
– السيد الانور بن حسن
وكان مكتب المجلس قد قرر في اجتماع سابق تنظيم الجلسة العامة المخصصة لانتخاب رئيس الهيئة ، إثر الجلسة العامة الافتتاحية للدورة النيابية القادمة يوم 17 اكتوبر الجارى، وبعد التشاور مع رؤساء الكتل