عبد الكريم الزبيدي يعمل على مزيد تطوير التعاون التونسي الألماني في المجال العسكري

وقوف ألمانيا الفيدرالية إلى جانب تونس في مكافحتها للإرهاب ودعم التعاون العسكري بين البلدين وتوسيع دائرته، شكلت محاور المحادثة التي أجراها مساء الخميس 12 أكتوبر 2017، بمقر الوزارة وزير الدفاع الوطني السيد عبد الكريم الزبيدي مع سفير ألمانيا بتونس السيد أندرياس رينيك
وثمّن وزير الدفاع الوطني بالمناسبة دعم ألمانيا لتونس في مسارها الديمقراطي وفي مكافحتها للإرهاب مشيدا بمستوى التعاون العسكري الذي بلغ مستويات رفيعة كميّا ونوعيّا في مجالات التكوين وحماية الحدود الجنوبية الشرقية بالمساهمة في تركيز منظومتي المراقبة الإلكترونية الثابتة والمتحركة معبرا عن أمله في أن يشهد هذا التعاون مزيدا من التطوير باستكشاف مجالات جديدة تستجيب لحاجيات المؤسسة العسكرية والمساهمة في مشروع تنمية الجنوب التونسي المهيكل
وفي هذا السياق، دعا وزير الدفاع الوطني إلى ضرورة بعث مشاريع متكاملة ذات طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي في المناطق الصحراوية العميقة على غرار مشروع رجيم معتوق، وذلك بما يوفّر فرصا جديدة للنّماء ويثبّت السكان بها، معبّرا عن أمله في أن تتوفّر عوامل نجاحها على المستوى الوطني وتتفاعل بعض البلدان الصديقة مع هذه المشاريع وتساهم في إنجازها بحسب الإمكانيات المتاحة
ومن جهته، بيّن الضيف أنّ دعم ألمانيا الفيدرالية لتونس يعود إلى رغبة بلاده في أن تراها ناجحة في تجربتها الديمقراطية الديمقراطية والتنموية باعتبارها ستشكل عامل إنفراج في المنطقتين المغاربية والمتوسطية بضفتيها الشمالية والجنوبية حتى يعمّ الأمن والإستقرار بهما
كما عبّر عن تفاعل بلاده مع مشاغل تونس الأمنية والتنموية بالعمل على مزيد تطوير التعاون العسكري ، واستعدادها للمساهمة في دعم مشاريع التنمية
المصدر : وزارة الدفاع الوطني