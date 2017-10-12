آفاق تونس مُسْتاء من حرمان التونسيين بألمانيا من التسجيل عن بعد في القائمات الإنتخابية

تبعا لقرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتحديد فترة تسجيل الناخبين بالنسبة للإنتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا لسنة 2017 لفترة وجيزة تمتد من يوم السبت 07 أكتوبر 2017 إلى غاية يوم الأحد 15 أكتوبر 2017 بدخول الغاية وإثر قرارها عدم إعتماد آلية التسجيل الإلكتروني عن بعد،
يعبر حزب آفاق تونس عمّا يلي
1- إستيائه من هذا القرار بسبب ضيق وقت التسجيل وإنعدام التسهيلات اللازمة لحسن سير الإنتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا بما يؤثر سلبيا على المناخ الإنتخابي العام وعلى نزاهة هذه الإنتخابات
2- دعوته للتمديد في مدة التسجيل وتسهيل الإجراءات عبر وضع مراكز متنقلة
3- التأكيد على ضرورة تمكين الجالية التونسية بألمانيا من التسجيل عن بعد
وحرصا على ضمان سير هذه الإنتخابات التشريعية الجزئية في أفضل الظروف، يدعو حزب آفاق تونس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى التجند لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الديمقراطي كما يدعو الجالية التونسية بألمانيا إلى تجاوز العقبات وإلى التنقل قصد التسجيل على عين المكان إن إقتضى الأمر وذلك قبل يوم 15 أكتوبر نظرا لأهمية هذه المحطة الإنتخابية
تونس في 12 أكتوبر 2017
بيان