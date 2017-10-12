وفد ليبي في موسكو لاستئناف عمل السفارة الروسية في طرابلس

أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بليبيا ليف دينغوف أن وفد حكومة الوفاق الوطني الليبية وصل إلى موسكو بزيارة عمل وطرح مسألة استئناف عمل السفارة الروسية في طرابلس
وقال دينغوف، وهو رئيس مجموعة الاتصال التابعة للخارجية الروسية ومجلس الدوما الروسي حول ليبيا، : عقد في إطار الزيارة عدد من اللقاءات، بما في ذلك في وزارتي الخارجية والزراعة. وقد طرح الجانب الليبي بالفعل مسألة عودة البعثة الدبلوماسية الروسية إلى ليبيا
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن السفارة الروسية في ليبيا تقيم حاليا في تونس بعد إجلائها من العاصمة الليبية في شهر أوت عام 2014 بسبب تصعيد الوضع في البلاد. وتعمل كافة بعثات الدول الغربية تقريبا من تونس
المصدر: وكالة نوفوستي