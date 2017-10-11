سلمى اللومي تطمئن السياح الألمان

على هامش زيارة العمل التي تأديها وزيرة السياحة والصناعات التقليدية السيدة سلمى اللومي الرقيق إلى ألمانيا
ألتقت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية في مستهل زيارتها بوفد صحفي يمثل عدة وسائل إعلام ألمانية مختصة في السياحة والأسفار
وقد دار اللقاء حول الوضع السياحي في تونس وأفق سنة 2018 بالنسبة للسوق الألمانية . وقد شددت السيدة سلمى اللومي الرقيق في مداخلتها على تحسن الوضع الأمني في تونس وعن إستعداد الوجهة التونسية لإستقبال السياح في أحسن الظروف كما قدمت أهم نقاط إستراتجية وزارة السياحة من تحسين جودة الخدمات إلى تنويع المنتوج السياحي : سياحة صحراوية ، سياحة ثقافية… إلخ
هذا وقد شهدت السوق السياحية الألمانية لغاية غرة أكتوبر 2017 نسبة تطور بـ43.9% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018
المصدر : وزارة السياحة