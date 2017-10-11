مجلس الأمن القومي يُقيِّم الوضع الأمني بالداخل وبالمنطقة وعلى الصعيد الدولي

أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017 بقصر قرطاج على إجتماع مجلس الأمن القومي
استعرض الاجتماع تقييما للوضع الأمني بالداخل وبالمنطقة وعلى الصعيد الدولي، وتدارس النتائج الميدانية لسير العمل بمؤسسات الإنتاج الحيوية وانعكاسات ذلك على الوضع الإقتصادي بعد إعلان مواقع الإنتاج مناطق عسكرية محجرة
كما تمّ خلال الاجتماع مناقشة مشروع الإستراتيجية الوطنية لتأمين الحدود والمصادقة على مشروع القرار المتعلق بتشكيل لجان قارة بمجلس الأمن القومي
وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من ظاهرة الجريمة المنظمة في الحوض المتوسطي، استعرض الاجتماع الجهود التي قامت بها وزارتي الدفاع والداخلية، في الفترة الأخيرة، لاحباط محاولات الهجرة غير الشرعية وانقاذ أرواح المئات من المهاجرين السريين، وأوصى المجلس بضرورة دعم آليات التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة وتكاتف جهود جميع أجهزة الدولة للتعاطي مع أسبابها الاجتماعية والاقتصادية والثقافيّة
المصدر : رئاسة الجمهورية