الدواعش يتساقطون كالذباب في شباك الأمن الوطني

إثر التحري مع عنصر إرهابي تونسي تابع لما يسمى لتنظيم « داعش » الإرهابي فار من ليبيا تمّ إيقافه يوم 10 أكتوبر 2017، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني برمادة ولاية تطاوين من تفكيك شبكة تنشط في مجال تهريب العناصر الإرهابية والقبض على عنصرين منها
بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا وإدراج عنصرين آخرين أحدهما يحمل جنسية دولة مغاربية بالتفتيش
وأطاحت الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة بخليّة إرهابية موالية لما يُسمّى بتنظيم « داعش » الإرهابي تنشط بجهة المنيهلة ولاية أريانة وتتكوّن من 04 عناصر أحدهم متواجد ضمن التنظيم الإرهابي المذكور ببؤر التوتر
بالتحرّي معهم تبيّن أنهم شرعوا في جمع الأموال لتمويل نشاطهم الإرهابي بتونس وإرسال جزء من المبالغ الماليّة التي تمّ جمعها للعنصر الإرهابي الرّابع المتواجد ببؤر التوتر لتسهيل تنقلاته هناك
ثلاثة من عناصر الخليّة أحيلوا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تمّ إيداعهم بالسّجن وإدراج العنصر الرّابع بالتفتيش
وتم القبض على شخص بجهة الحفصيّة من ولاية تونس يشتبه في انتمائه إلى تنظيم ارهابي، وذلك على خلفيّة توفّر معلومات بخصوص علاقته بعناصر تكفيريّة داخل وخارج تونس، الى جانب تخطيطه صحبة 03 عناصر أخرى للتّحوّل إلى ليبيا عن طريق شخص آخر مقابل مبلغ مالي قدره 05 آلاف دينار بالنّسبة للشّخص الواحد بهدف الالتحاق بالجماعات الارهابيّة للقتال
وبمراجعة النّيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ، أذنت بإحالة المظنون فيه على إدارة الوحدة الوطنيّة للبحث في الجرائم الارهابيّة والجريمة المنظّمة والماسّة من سلامة أرض الوطن