الحرس الوطني يصطاد عديد الإرهابيين في جهات عِدّة

في إطار التوقي من مخاطر الإرهاب، تمكّنت وحدات الحرس الوطني يوم 09 أكتوبر 2017 من تحقيق النتائج التالية
تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنقردان ولاية مدنين من إلقاء القبض على 04 عناصر تكفيريّة من بينهم إمرأتين وبالتحرّي معهم إعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري وتواصلهم مع عناصر تكفيريّة بالدّاخل والخارج كما اعترفوا باعتزامهم مساعدة مجموعة من العناصر المتشدّدة متواجدة بإحدى البلدان المجاورة الدخول إلى تراب بلادنا، وبمداهمة منزل أحدهم وتفتيشه تفتيشا دقيقا تمّ حجز راية سوداء ترمز لتنظيم « داعش » الإرهابي وظرف لإطلاقة عيار 12.7 مم. بمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها : الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي
داهمت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد منزل عنصر تكفيري بعد مراجعة النيابة العموميّة وبتفتيشه تفتيشا دقيقا تمّ العثور على كتب ذات منحى تكفيري تحرّض على ما يسمّى « الجهاد » ودروس في كيفيّة صنع المتفجّرات والقيام بالتفجيرات ونصب الكمائن، بمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري وبالتحرّي معه إعترف بتبنيه للفكر التكفيري وتواصه مع شقيقه الإرهابي المتواجد ضمن تنظيم « داعش » الإرهابي وتعمّده تنزيل صور لهذا الأخير على حسابه الخاصّ، وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها :الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وتمجيد الإرهاب عبر شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك
تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة ولاية منوبة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري وبالتحرّي معه إعترف بتبنيه للفكر التكفيري كما ثبت تعمّده تنزيل تدوينات وصور على حسابه الخاص بشبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك » تتضمّن المسّ من رموز الدّولة، بمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها : الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي
تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بفوشانة ولاية بنعروس من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة فرقة الشرطة العدليّة بسيدي حسين السّيجومي من أجل الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي