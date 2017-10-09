خميس الجهيناوي يبحث في لندن سبل دفع العلاقات بين تونس والمملكة المتحدة

مثلت العلاقات التونسية البريطانية وسبل الارتقاء بها في جميع المجالات إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها بالخصوص الوضع في ليبيا، محور المحادثة التي جمعت اليوم الاثنين وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، بنظيره البريطاني بوريس جونسون
ونوه الوزير خلال اللقاء بالنقلة النوعية التي عرفتها العلاقات بين تونس والمملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة خصوصا على المستويين السياسي والأمني، داعيا إلى رفع حجم الاستثمارات البريطانية في تونس والاستفادة من الحوافز والتشجيعات التي توفرها مجلة الاستثمار الجديدة لفائدة المستثمرين الأجانب، وإلى تنفيذ التعهدات البريطانية المعلنة خلال مؤتمر دعم الاقتصاد والاستثمار تونس 2020
من جهته أشاد وزير الشؤون الخارجية البريطاني بنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس، مجددا تأكيد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب تونس، وحرصها على رفع حجم التبادل التجاري وتطوير الإستثمار، مؤكدا على ضرورة استغلال كل الفرص المتاحة في هذا المجال
ولدى التطرق إلى الملف الليبي، أكّد وزير الشؤون الخارجية على أهمية إيجاد تسوية شاملة للأزمة في هذا البلد الشقيق طبقا لخارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة
وكان وزير الخارجية أجرى محادثة مع وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود، أثنى خلالها على المستوى الممتاز الذي بلغه التعاون التونسي البريطاني في المجال الأمني خصوصا بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين خلال شهر ديسمبر 2016
وجدد التعبير عن ترحيب تونس بالقرار البريطاني القاضي بالرفع الجزئي لحضر سفر البريطانيين إلى بلادنا داعيا إلى سحب هذا الإجراء ليشمل باقي مناطق البلاد
يذكر أن وزير الشؤون الخارجية يؤدي بدعوة من نظيره البريطاني بوريس جونسون زيارة عمل إلى بريطانيا يومي 9 و10 أكتوبر 2017
المصدر : وزارة الشؤون الخارجية