رسمي : رفيق بوشلاكة يواجه تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه

La blogueuse et journaliste Olfa Riahi qui a dévoilé l’affaire du Sharaton Gate et l’évaporation du don chinois vient de publier sur son compte Facebook les textes suivants en français et en arabe :
URGENT : SHERATON GATE ET DON CHINOIS
Le Ministère Public au sein du Pôle Judiciaire Economique et Financier demande à Monsieur le premier juge d’instruction du bureau 26 du Pôle Judiciaire Economique et Financier d’inculper Rafik Ben Abdessalem Ben Bechir Bouchlaka ainsi que toute personne impliquée révélée par l’enquête pour l’usage par un fonctionnaire public de sa qualité pour se procurer lui-même ou procurer à autrui un avantage injustifié portant préjudice à l’administration et l’utilisation illicite des deniers publics en vertu des articles 32, 82, 96, 98 et 99 du code pénal, et de l’article 58 du code de la comptabilité publique et demande au juge d’émettre les mandats nécessaires.
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جديد قضية الشيراتون: رفيق بوشلاكة مهدد بالسجن بين 10 و20 سنة…التفاصيل
توجيه تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما وتصرف موظف عمومي بدون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفة والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصول 32 و 82 و 96 و 98 و 99 من المجلة الجزائية والفصل 58 من مجلة المحاسبة العمومية على المظنون فيه رفيق بن عبد السلام بن البشير بوشلاكة وكل من سيكشف عنه البحث وإصدار البطاقات القضائية اللازمة
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وأضاف بالصادق في تصريح خصّ به « تونيسكوب »، أن التهم التي ستتوجه لعبد السلام تتمثّل في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما وتصرف موظف عمومي بدون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفة والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصول 32 و 82 و 96 و 98 و 99 من المجلة الجزائية والفصل 58 من مجلة المحاسبة العمومية
وبالنسبة للخطوة القادمة، أشار المحامي إلى أنه ستجرى أبحاث معمقة في الملف وسيتم في القريب العاجل سماع المتهم
وأكد بالصادق أنه من الممكن تسليط أحكام بالسجن تتراوح بين 10 و20 سنة في الحالة القصوى
Espérons que les déboires du beau fils de Rached Ghannouchi seront justement jugés .Cette affaire traîne depuis 2012 ,du temps où ce khouamji Rafik était à la tête du ministère des affaires étrangères .