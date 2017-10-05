جهاز « رئاسة أمن الدولة » السعودي يفكك خلية داعشية تنشط في الرياض

قال جهاز « رئاسة أمن الدولة » في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إنها ضبطت خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في الرياض. وأضاف أن مسلحا من التنظيم الإرهابي فجر نفسه في استراحة حاصرتها قوات الأمن. وذكرت قناة الإخبارية السعودية إن العملية كانت استباقية وتم خلالها الإطاحة بخلية إرهابية. وبحسب قناة العربية السعودية، أعلن الجهاز القبض على 5 أشخاص ومقتل اثنين أخرين ومداهمة 3 مواقع للخلية المرتبطة بتنظيم داعش في الرياض
أعلن جهاز « رئاسة أمن الدولة » السعودي، مساء الخميس، عن ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم « داعش » الإرهابي، في العاصمة السعودية، ومداهمة 3 مواقع تابعة لها شرق وغرب وجنوب مدينة الريا
وقال مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة، في بيان، إن : الجهاز تمكن، الأربعاء، في عملية أمنية استباقية من الإطاحة بخلية، مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في الخارج، لتنفيذ مخططاته التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، ومداهمة 3 مواقع تابعة لهذه الخلية
وأشار المصدر إلى أن هذه العملية مرتبطة بـ »إحباط مخطط إرهابي لداعش، جرى الإعلان عنه في سبتمبر الماضي، كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع في الرياض بعملية انتحارية »، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية
وذكر بيان رئاسة أمن الدولة أن المواقع التي جرى مداهمتها : الأول منها عبارة عن استراحة تقع في حي الرمال شرقي مدينة الرياض وتحتوي على معمل لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وكان بداخلها عنصر انتحاري أقدم بعد محاصرة الموقع وتوجيه النداءات له بالاستسلام على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف ما أدى إلى تناثر أشلائه داخل الاستراحة واشتعال النيران فيها وفي استراحة مجاورة لها
وأضاف البيان أن « الموقع الثاني عبارة عن شقة سكنية تقع في حي نمار غربي مدينة الرياض وكان بداخلها أحد العناصر الإرهابية وبحوزته سلاح ناري حيث قام بالتحصن في إحدى الغرف رافضا تسليم نفسه لرجال الأمن، الأمر الذي استوجب التعامل معه وفق مقتضيات الموقف لتحييد خطره والمحافظة على سلامة الموجودين بالمبنى مما أسفر عن مقتله فيما لم يصب أي أحد من المقيمين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى ». وتابع البيان أن : الموقع الثالث عبارة عن إسطبل للخيل يقع في حي الغنامية بضاحية الحائر جنوبي مدينة الرياض استخدموه للتغطية والتمويه على لقاءاتهم التنسيقية لأنشطتهم الإجرامية
وأوضح البيان أن « عدد الذين قبض عليهم حتى الآن من عناصر هذه الخلية بلغ 5 أشخاص تقتضي مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم في الوقت الراهن ». وأضاف: أسفرت العملية الأمنية وإجراءات التفتيش للمواقع التي جرى مداهمتها عن ضبط سلاحي رشاش كلاشنكوف، وذخيرة حية، وأسلاك تستخدم في التشريك، وصواميل معدنية، ومواد كيمائية تستخدم في صناعة المتفجرات، وعبوات تحتوي على مياه مقطرة وسوائل حارقة، وقوالب حديدية لاصقة بكميات كبيرة تستخدم كعبوات متفجرة
قال جهاز « رئاسة أمن الدولة » في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إنها ضبطت خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في الرياض. وأضاف أن مسلح من التنظيم الإرهابي فجر نفسه في استراحة حاصرتها قوات الأمن. وذكرت قناة الإخبارية السعودية إن العملية كانت استباقية وتم خلالها الإطاحة بخلية إرهابية. وبحسب قناة العربية السعودية، أعلن الجهاز القبض على 5 أشخاص ومقتل اثنين أخرين ومداهمة 3 مواقع للخلية المرتبطة بتنظيم داعش في الرياض