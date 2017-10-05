الحرب في اليمن : الأمم المتحدة تُعدّ لإدراج التحالف الذي تقوده السعودية على القائمة السوداء

ظهر اسم التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، والقوات الحكومية اليمنية ومليشيات الحوثيين في مسودة قائمة تعدها الأمم المتحدة لإدانة أطراف تسببت في قتل وتشوية أطفال
وبحسب نص القائمة فإن 683 طفلا سقطوا ضحايا لعمليات التحالف في اليمن خلال عام 2016، وهناك اتهامات أيضا بشن 38 هجوما على مدارس ومستشفيات
كما أشار النص إلى ارتكاب القوات الحكومية، المدعومة من التحالف، وكذلك قوات الحوثيين والرئيس السابق على عبدالله صالح، انتهاكات أيضا
وينفي التحالف الذي تقوده السعودية أي استهداف متعمد للمدنيين أو البنية التحتية
وبحسب الأمم المتحدة، فقد أدى الصراع المسلح في اليمن منذ عام 2015 إلى مقتل 8530 شخصا، 60 في المئة منهم مدنيين، بالإضافة إلى جرح 48 ألفا و800 شخص جراء الغارات الجوية أو الاشتباكات على الأرض
كما أدى الصراع إلى معاناة 20.7 مليون شخص من نقص حاد في المساعدات الإنسانية في أكبر حالة طوارئ لنقص الأمن الغذائي في العالم، بالإضافة لتفشي مرض الكوليرا والذي أدى لإصابة 775 ألف شخص ووفاة 2130 مريض
يذكر أن القوات اليمنية الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية مدرجة أيضا للمرة الثانية على التوالي
إجراءات حماية
وتوضح مسودة القائمة أيضا أن الأمم المتحدة تعتقد أن التحالف : اتخذ اجراءات خلال الفترة، التي تحدث عنها التقرير، لتحسين حماية الاطفال
وقال عبد الله المعلمي، المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة لوكالة رويترز، إنه لن يعلق على هذا التقرير قبل أن يوافق عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في وقت لاحق من هذا الشهر
إلا أن البعثة السعودية قالت في شهر أوت الماضي إنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق » لضم التحالف في ملحق « الأطراف المدرجة
ورفض المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، التعليق على مشروع القائمة
وقالت هيلي ثورنينغ شميت، المديرة التنفيذية لمنظمة « إنقاذ الطفولة الدولية » الخيرية: انتفض الأمين العام لحقوق أطفال اليمن وحقوق جميع الأطفال الذين يعيشون في وسط الحرب والصراع والتواجد في هذه القائمة المخزية يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لكل أطراف النزاع اليمني، والدول التي تدعمها أو تسلحها
وذكرت منظمة إنقاذ الطفولة عدم وجود مؤشرات كبيرة على تحسن الأوضاع على الأرض في اليمن، حيث سجلت 58 إصابة في صفوف المدنيين خلال أسبوع واحد شهر أوت وحده. وقال مسؤولون في الأمم المتحدة لحقوق الانسان إن 42 شخصا كانوا نتيجة هجمات التحالف
وفي العام الماضي، تمت إزالة التحالف من قائمة عام 2015 رغم ما قالته منظمة إنقاذ الطفولة إن : الأمم المتحدة تحققت من دليل على وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة
وأمر الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون « بمراجعة مشتركة »، بعد تقارير تحدثت عن تهديد السعودية بسحب التمويل لبرامج المنظمة الدولية
المصدر : وكالات