الهيئة العامة للترفيه في السعودية تعاقب مُنظّمَ حفل لأن طفلة رقصت فيه

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لفتاة ترقص في فعالية “برّاق” في فندق الرتز كارلتون ( شاهد أسفله ) ، وأثار المقطع الجدل بين النشطاء
أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الثلاثاء 3 سبتمبر الجاري، تغريم منظم حفل نال على ترخيص منها وذلك بعد « مخالفته بنود الرخصة الممنوحة له، » وتغيير فقرات دون سابق موافقة أو إشعار
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الهيئة العامة للترفيه : أكدت أن ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول رقص طفلة من جنسية عربية تبلغ من العمر 12 عاماً في إحدى الفعاليات المرخصة من قبلها، بمدينة الرياض، كان محل البحث والتحقيق من الهيئة فور حصول هذا التجاوز الذي أتى نتيجة لمخالفة صريحة لمنظم الفعالية لبنود الرخصة الممنوحة له، حيث قام المنظم بتغيير الفقرة وعرض الفقرة الأخرى دون أي موافقة مسبقة من الهيئة أو حتى إشعار مسبق اخطار
وأكدت الهيئة العامة للترفيه وفقا للوكالة على أنه وبناءً على ذلك « اتخذت إجراءات العقوبة اللازمة على المنظم نظير مخالفته الصريحة بنود الرخصة المتفق عليها والمتضمنة وقف التعامل بشكل تام مع المؤسسة المنظمة، وتغريمها 100 ألف ريال، » لافتة إلى : أهمية التزام منظمي الفعاليات باشتراطات الرخص الممنوحة لهم، وعدم التغيير في محتوى أي فعالية دون العودة إلى الهيئة والحصول على إذن كتابي بذلك