خميس الجهيناوي يبحث تطوير العلاقات بين تونس والإتحاد الأوروبي والبنك العالمي

تحادث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الثلاثاء 3 أكتوبر 2016 بمقر الوزارة، مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان الذي يؤدي زيارة بيومين إلى تونس
واستعرض الجانبان خلال اللقاء مختلف مجالات التعاون التونسي الأوروبي، خاصة إثر استكمال خطة العمل للفترة 2013-2017 والشروع في بلورة خطة عمل للفترة 2018 – 2020 تأخذ بعين الاعتبار أولويات المخطط الخماسي للتنمية والتحديات التي تواجهها بلادنا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماع
كما تناول اللقاء إمكانيات تطوير العلاقات الثنائية بين تونس والاتحاد الأوروبي والدعم الذي يوفره هذا الفضاء لجهود تونس في المجال التنموي
وشدد المفوض الأوروبي في هذا الإطار على استعداد الجانب الأوروبي لمرافقة المجهودات الوطنية الرامية إلى إدخال إصلاحات هيكلية على المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مذكرا بتطور الدعم المالي الأوروبي لتونس ليبلغ 300 مليون أورو سنويا انطلاقا من السنة الحالية وإلى غاية سنة 2020
ومثل اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الهجرة والوضع في ليبيا
تطلع تونس إلى تطوير التعاون مع البنك العالمي
تحادث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 بمقر الوزارة، مع نائب رئيس البنك العالمي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حافظ غنام الذي كان مرفوقا بوفد يضم ممثل البنك بتونس وممثل الشركة المالية الدولية التابعة للبنك
وثمن الوزير الدور الأساسي الذي لعبه البنك في إنجاح مؤتمر تونس 2020 مؤكدا تطلع تونس إلى تطوير التعاون بين الطرفين في مجال متابعة نتائج هذا المؤتمر وتنفيذ التعهدات المعلنة خلاله
كما استعرض التحديات الاقتصادية والتنموية والأمنية التي تواجهها بلادنا في ظرف إقليمي دولي دقيق، داعيا شركاء تونس وأصدقائها إلى دعم الجهود التي تبذلها لرفع نسبة النمو والاستجابة لتطلعات الجهات الداخلية والشباب من حاملي الشهائد العليا في التنمية والشغل
وذكر في هذا الصدد بمختلف الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار
من جهته أكد نائب رئيس البنك العالمي عزمه على مواصلة مرافقة التجربة الانتقالية التونسية، وانفتاحه على رؤى تونس واقتراحاتها وأولوياتها التنموية، مشددا على أهمية العمل على مزيد جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
كما أشار إلى إمكانيات التعاون الهامة في عدد من القطاعات على غرار الطاقات المتجددة والاتصالات وتحلية المياه والنقل
المصدر : وزارة الشؤون الخارجية