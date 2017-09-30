فضيحة أخرى لسهام بن صدرين : اليكم القصة الكاملة لما حدث

.وأكّدت الهيئة وجوب تطبيق القانون وعلويته على الجميع دون استثناء وأن ممثلي الدولة يجب أن يكونوا الأحرص على احترام القانون وتطبيق مقتضياته
وأوضحت أن حكم الإدانة الصادر ضدّ معتمد المرناقية جاء إثر شكاية قدّمتها ضدّه الهيئة من أجل تهمة : هضم جانب موظّف أثناء القيام بعمل
اليكم القصة الكاملة لما حدث
مواطن تونسي، تجاوز القانون واستولى على الملك العام ، فقامت الولاية بالاجراءات القانونية اللازمة واستصدرت حكما قضائيا بالهدم وازالة التجاوز في حق الملك العام
المواطن اتصل بهيئة الحقيقة والكرامة وطلب تدخلها بصفته ابن متضرر من النظام السابق
السيدة سهام بن سدرين اتصلت بالمعتمد الذي أحالها على الولاية التي بدورها نظمت جلسة ودّية مع المعنيين بالملف وبحضور سهام بن سدرين
بعد عرض الموضوع على المستوى القانوني والفني البحت، وقع تلاسن بين المعتمد والسيدة سهام بن سدرين التي أصرّت على إلغاء قرار الهدم والإزالة وتجاوز حدود الاحترام لممثلي الدولة والسلطة التنفيذية
تقدمت هيئة الحقيقة والكرامة بقضية ضد المعتمد من أجل « هضم جانب موظف حال قيامه بوظيفته
وصدر فعلا الحكم بإدانة المعتمد وتخطأته من هذا الجرم
اليكم بعض الملاحظات
•ما دخل هيئة الحقيقة والكرامة في تنفيذ السلط الجهوية لحكم قضائي ضد مواطن تجاوز القانون؟
•على ماذا اعتمد القاضي لاعتبار السيدة بن سدرين « موظفة بصدد القيام بوظيفتها » في هذه الواقعة بالذات؟
•قانون العدالة الانتقالية واضح لا يعطي للهيئة اي صفة او حق او واجب التدخل المباشر لدى السلطة التنفيذية، ولا يمكنها سوى توجيه المراسلات والاعتراض لدى القضاء
•هل أن صفة « المتضرر من النظام السابق » تمنح لصاحبها حصانة أمام تطبيق القانون؟ هل انتصبت الهيئة من تلقاء نفسها كمحامية عن المتضررين امام السلطة؟ بقطع النظر عن وجاهة تظلّمه من السلطة
هل تجعل الهيئة من المتضررين مواطنين فوق القانون؟
هل يمكن قبول ان تكون الهيئة بمثابة السلطة الموازية للسلطة؟
•جميل جدا ان تؤكد الهيئة على علوية القانون ووجوب تطبيق احكامه والامتثال لقراراته……..والأجمل أن تعطي الهيئة المثال والقدوة بأن تمتثل السيدة سهام بن سدرين لأكثر من خمسين حكم قضائي وخاصة حكم المحكمة الادارية بوقف تنفيذ قرارها بالطرد التعسفي لثلاثة أعضاء منتخبين من الهيئة
أليس كذلك ؟
كل التضامن مع السيد سالم الحاج صالح معتمد المرناقية، والدعوة موجّهة الى الحكومة للدفاع عن ممثليها
الدكتور الصحبي بن فرج النائب عن « كتلة الحرة » بمجلس نواب الشعب