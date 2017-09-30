الحرس الوطني يفككك خلايا « داعشية  » بنابل وسوسة

بناءً على معلومات تمكّنت يوم 29 سبتمبر 2017 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل من إلقاء القبض على عنصر تكفيري، بالتحرّي معه إعترف بتبنيه للفكر التكفيري وتعمّده تنزيل تدوينات ومقاطع فيديو على حسابه بشبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك » يُشيد فيها بتنظيم « داعش » الإرهابي ويُمجّد الإرهاب
بمداهمة منزله تمّ حجز مجموعة من الكتب ذات المنحى التكفيري وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها : الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وتمجيد تنظيم إرهابي عبر شبكة التواصل الإجتماعي
****
مكّنت خلال الليلة الفاصلة بين 28 و29 سبتمبر 2017 مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بسوسة بالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسوسة من تفكيك خليّة مُناصرة لتنظيم « داعش » الإرهابي تضمّ 06 عناصر اعترفوا خلال التحرّيات معهم أنهم كانوا يعتزمون الإلتحاق بالتنظيم الإرهابي المذكور ببؤر التوتّر وتواصلهم مع عناصر قياديّة تابعة له كما أنهم على علاقة بعنصر إرهابي خطير سبق أن تمّ إلقاء القبض عليه وإيداعه السّجن بعد أن حُجز لديه سلاح نوع « كلاشينكوف » ومسدّس وكمية من الذخيرة
بمراجعة النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة بمباشرة قصيّة عدليّة موضوعها « الإنتماء إلى تنظيم إرهابي » والإحتفاظ بـ 05 عناصر من الخليّة وإدراج السّادس (بحالة فرار) بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه