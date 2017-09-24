الحرس الوطني بالمنيهلة يفكك خلية تكفيرية

بناءً على معلومات، تمكنت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة بالتنسيق مع مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بأريانة يوم 23 سبتمبر 2017 من تفكيك خلية تكفيرية تتكون من أربع عناصر تتراوح أعمارهم بين 23 و32 سنة
بالتحري معهم إعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري وعقد إجتماعات قصد إستقطاب الشباب لغاية تبني الفكر ذاته كما كانوا يعتزمون التحول إلى سوريا للإلتحاق بالجماعات الإرهابية وأكّدوا عدم إعترافهم بدستور الدولة التونسية وتكفيرها
بمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها « الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي » وإدراج عنصر خامس بالخلية بالتفتيش