تونس والجزائر ومصر يتشاورون في نيويورك حول التسوية السياسية للأزمة في ليبيا

شارك وزير الشؤون الخارجيّة خميس الجهيناوي أمس الخميس 21 سبتمبر 2017، بمقر البعثة المصرية بنيويورك، في اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر دعت إليه مصر في إطار آلية التنسيق بين الدول الثلاث بخصوص الملف الليبي
وأكد الوزير خلال اللقاء الذي انتظم على هامش أشغال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة دعم تونس لخارطة الطريق التي تقدم بها الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، مشددا على ضرورة معاضدة المساعي الأممية في هذا المجال، وعلى أهمية مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين ودعم مسار المصالحة
من جانبه أكد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل تطابق وجهات نظر الدول الثلاث حول الملف الليبي، مشددا على أهمية التمسك بالاتفاق السياسي كإطار للتسوية ودعم الحوار بين الأشقاء الليبيين لإدخال التعديلات التي يرونها مناسبة عليه
واستعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري من جهته، أبرز تطورات الملف الليبي ونتائج الوساطة مع أطراف النزاع في ليبيا، مؤكدا على أهمية استمرار التنسيق بين دول الجوار الرئيسية تونس والجزائر ومصر وعلى ضرورة دعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة لتيسير التوصل إلى التوافقات اللازمة للتقدم بالمسار السياسي والتمهيد لمرحلة البناء والاستقرار بليبيا
واتفق الوزراء الثلاث في خاتمة اللقاء على عقد اجتماع ثلاثي في القاهرة في أواخر شهر أكتوبر للوقوف على تطورات الملف الليبي وتنسيق المواقف بشأنه
المصدر : وزارة الشؤون الخارجية التونسية