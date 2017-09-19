تفكيك خلية إرهابية تنشط بنابل

في إطار مواصلة جهودها لكشف المخططات الهدّامة للعناصر التكفيريّة والعمل على إحباطها في الإبّان، تمكّنت الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني في عمليّة إستباقيّة ونوعيّة بتنسيق دائم مع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من كشف خليّة تكفيريّة تنشط بولاية نابل كانت تتواصل مع عناصر إرهابيّة فارّة لتنفيذ عمليّات إرهابيّة تستهدف منشآت حيويّة وحسّاسة ببلادنا، حيث أمكن للغرض إيقاف 03 عناصر وحجز هواتف جوّالة ووثائق حول كيفيّة صنع عبوات ناسفة
هذا وبإحالة المُحتفظ بهم على العدالة تمّ إصدار بطاقتي إيداع بالسّجن في شأن عنصرين منهم فيما تمّ إبقاء العنصر الثالث بحالة سراح