تفكيك خليّة تكفيريّة وإيداع بالسجن في حق عنصرين ينتميان لخلية إرهابية

مكّنت فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة من ولاية أريانة يوم الخميس 14 سبتمبر 2017 من تفكيك خليّة تكفيريّة بجهة حيّ البساتين بالمنيهلة تتكون من 05 عناصر والقبض على عنصرين من أفرادها، اعترفا بتبنيهما للفكر التّكفيري ومشاركتهما في الخيمات الدّعويّة التّي أشرف عليها الإرهابيّون أبو عياض، كمال زرّوق وسليم القنطري
وبتعميق التّحرّيات، تبيّن أنّ المظنون فيهما في علاقة بعناصر إرهابية متواجدة ضمن تنظيم « داعش » الإرهابي في سوريا، أحدهم تمّ القضاء عليه هناك، هذا بالإضافة إلى تواصلهما عبر شبكة التّواصل الاجتماعي « الفايسبوك » مع عناصر تكفيريّة داخل تونس وخارجها، كما تبيّن وفق اعترافهما بأنّهما كانا يعتزمان التّحوّل إلى سوريا للالتحاق بالجماعات الإرهابية
وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها » الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم ارهابي » وإدراج 03 عناصر تكفيريّة ضمن الخليّة بالتّفتيش
إيداع بالسجن
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الجمعة، بطاقتي إيداع بالسجن في حق عنصرين ينتميان لخلية إرهابية، وإبقاء ثالث بحالة سراح بعد أن تمت إحالة ثلاثتهم على القطب
وأكد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافة الارهاب، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء »، أن النيابة العمومية بالقطب فتحت في حق العناصر الثلاثة، بحثا تحقيقيا من أجل العزم المقترن بعمل تحضيري للإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالموارد الحيوية والبنية الأساسية والانضمام إلى تنظيم إرهابي
وقال السليطي إن هذه القضية تعد جهدا استخباراتيا استباقيا، إذ تم بموجبه إحباط مخطط إرهابي كامل لخلية مرتبطة بإحدى القيادات الإرهابية التونسية المتمركزة بسوريا
وأوضح في هذا الخصوص أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أشرفت، بالتنسيق مع الوحدة الوطنية للأبحاث بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني، على عملية متابعة هذه الخلية منذ جوان الفارط
وتمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني، وفق ذات المصدر، من إلقاء القبض على العناصر المكونة لهذه الخلية بداية شهر سبتمبر، وإحباط تخطيطها المتمثل في : تحوز كمية من المواد المتفجرة، لاستغلالها في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف منشآت وحيوية