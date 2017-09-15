أربعة سفراء يؤدون اليمين أمام الرئيس الباجي

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 15 سبتمبر 2017 بقصر قرطاج خميّس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية
وأفاد خميس الجهيناوي أن اللقاء مع رئيس الدولة تناول بالخصوص مشاركة تونس في أشغال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماع الذي سيعقده وزير الشؤون الخارجية يوم 18 سبتمبر الجاري بنيويورك مع وزراء خارجية فرنسا وكندا وقطر في إطار متابعة نتائج الندوة الدولية للاستثمار : تونس 2020
كما استعرض اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود التونسية المبذولة للتقريب بين مختلف الفرقاء الليبيين وايجاد تسوية سياسية شاملة
وسلّم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 15 سبتمبر 2017 بحضور وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس بالخارج وهم
– الناصرالصيد: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
– خالد السهيلي: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى المملكة الأردنية الهاشمية
– معز المهدي المحمودي: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى مملكة السويد
– محمد عماد الترجمان: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية بكندا
– نبيل بن خذر: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى المملكة المتحدة
وتولّى السفراء الجدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية