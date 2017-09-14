عجائب « ثورة البرويطة » : منظمة « أنا يقض » توزع شهائد الولاء والخيانة على أعضاء مجلس النواب

كتب الدكتور الصحبي بن فرج ٬ النائب عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب ، التدوينة التالية على حسابه في الفايسبوك
منظمة أنا يقض تعلن عن شطب النواب المصادقين على قانون المصالحة الادارية مما يسمّى ب: مبادرة برلمانيون ضد الفساد
هذه المنظمة ترى أنها مخولة لتوزيع شهادات حسن السيرة والسلوك والنقاء الثوري والطهر الجمعياتي ومكافحة الفساد ، وتسمح لنفسها بنشر صورٍ لنواب عليها علامة الشطب ، في تصرف صبياني يدل على ان هذه المنظمة تدار بعقلية المراهقين، وأنها عمليّا حزب سياسي في صورة منظمة أهلية
لذلك، قررت انا النائب الصحبي بن فرج الانسحاب مما يسمى بمبادرة برلمانيون ضد الفساد وهي على اية لم تتجاوز جلسة تم فيها التوقيع على المبادرة منذ اكثر من ستة اشهر
وايضا إعادة جائزة مبلغ السنة التي أسندتها لي هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع أنا يقظ
أما عن سبب عدم تصويتي على القانون فهو التواجد خارج ارض الوطن منذ اكثر من أسبوع
وهو ما يعني انني ملتزم بتصويت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس تماما كما زميليّ صلاح البرڤاوي ورؤوف الماي وغيرهما