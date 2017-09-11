السعودية تحبط مخططًا لتنظيم داعش يستهدف وزارة الدفاع في الرياض

أعلنت السلطات السعودية عن احباط عملية لتنظيم داعش الإرهابي كانت تستهدف تفجير مقرين تابعين لوزارة الدفاع في الرياض، مشيرة إلى اعتقال انتحاريين قبل تنفيذهما العملية
أعلنت السلطات السعودية الثلاثاء احباط عملية لتنظيم داعش كانت تستهدف تفجير مقرين تابعين لوزارة الدفاع في الرياض، مشيرة الى اعتقال انتحاريين قبل وصولهما الى هدفيهما
وقال مصدر مسؤول في رئاسة أمن الدولة بحسب ما نقل عنه بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية ان الانتحاريين يحملان الجنسية اليمنية. ولم يحدد المصدر تاريخ العملية الامنية
واوضح المصدر ان الاجهزة الامنية تمكنت : من اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش الإرهابي كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض بعملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة
وتابع ان العملية اسفرت عن : القبض على الانتحاريين المُكلفين بتنفيذها وهما كل من أحمد ياسر الكلدي وعمار علي محمد قبل بلوغهما المقر المستهدف، وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما من قبل رجال الأمن
واتضح من التحقيقات الأولية بحسب المصدر « أنهما من الجنسية اليمنية »، مشيرا ايضا الى القاء القبض على شخصين سعوديي الجنسية ويجري التثبت من علاقتهما بالانتحاريين
وبعيد عملية توقيف، ضبطت الاجهزة الامنية حزامين ناسفين يزن كل واحد منهما سبعة كيلوغرامات، بالإضافة إلى تسع قنابل يدوية محلية الصنع، وأسلحة نارية وبيضاء
كما داهمت السلطات استراحة في حي الرمال في شمال مدينة الرياض « اتخذت وكراً للانتحاريين والتدرب فيها على ارتداء الأحزمة الناسفة وعلى كيفية استخدامها »، وفقا للمصدر ذاته