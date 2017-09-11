إيقاف مدير مدرسة يرفض النشيد الوطني ويمجد « داعش » الإرهابي

قال المندوب الجهوي للتربية بالمهدية الهادي طرشون إنه تم إيقاف مدير مدرسة 2 مارس 1934 هبيرة، إيقافا تحفظيا، بسبب إلصاقه لصور تمجّد تنظيم « داعش »الإرهابي على جدار المدرسة ورفضه النشيد الوطني
وأضاف طرشون خلال مداخلته في برنامج « صباح الورد » على أمواج جوهرة أف.أم أنه تم فتح تحقيق في الحادثة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات ضده
وأوضح المندوب أن الملف محل متابعة منذ نصف السنة الدراسية الماضية، وتمت إزالة الصور مرة أولى من طرف معتمد هبيرة والوحدات البلدية، ليعيد المدير إلصاقها ثانية. كما حاول تغيير اسم المدرسة بتعلة أن لها علاقة بالزعيم بورقيبة ومنع الاحتفال بثمانينة تأسيس المدرسة
صورة الداعشي المذكور كما تداولها أبناء القرية على الفايسبوك